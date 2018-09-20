Об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства Минской области в виде субсидий в 2018 году

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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства», осуществляется реализация Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 — 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149.

Вышеуказанными документами предусмотрено оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства для реализации инвестиционных проектов, бизнес-проектов по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

В целях реализации в 2018 году мероприятий Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 — 2020 годы с 20 сентября по 22 октября 2018 года проводится конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Минской области для предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение: части процентов за пользование банковскими кредитами; части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Государственная финансовая поддержка может быть предоставлена индивидуальным предпринимателям, микроорганизациям со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно, малым организациям со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек (включительно) при условии создания ими новых рабочих мест.

Субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами предоставляются в размере не более 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на дату возмещения процентов.

Субсидии для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя предоставляются в размере, не превышающем 0,5 размера вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Для участия в конкурсе субъектам малого предпринимательства необходимо направить в комитет экономики облисполкома следующие документы:

— заявку на участие в конкурсе с указанием запрашиваемого вида и размера государственной поддержки, а также предполагаемого количества новых рабочих мест;

— копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, устава юридического лица (учредительного договора — для юридических лиц, действующих на основании учредительного договора), свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

— сведения о средней численности работников (для юридических лиц) и объеме выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за календарный год, предшествующий году обращения, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя и печатью при ее наличии;

— технико-экономическое обоснование (в том числе финансовое) инвестиционного проекта;

— бухгалтерский баланс и приложения к нему за предыдущий год, а также за фактически отработанное время в текущем году (для субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, — налоговая декларация за предыдущий год, а также за фактически отработанное время в текущем году);

письмо (справку) банка об открытых счетах с указанием лиц, имеющих право первой и второй подписи финансовых документов, о размере дебетовых и кредитовых оборотов по счетам, открытым в банке, за последний месяц, наличии претензий по неоплаченным счетам, просроченной задолженности по кредитам.

Для получения государственной финансовой поддержки в виде субсидии для возмещения части процентов за пользование банковским кредитом субъекты малого предпринимательства также предоставляют:

— копию кредитного договора;

— выписку из ссудного счета;

— график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

— копии платежных поручений, подтверждающих целевое использование кредита;

— копии платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных по кредиту процентов;

— расчет размера субсидии на уплату процентов по кредиту, произведенный банком.

Для получения государственной финансовой поддержки в виде возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам лизинга (финансовой аренды) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя субъекты малого предпринимательства дополнительно предоставляют:

— копию договора финансовой аренды (лизинга);

— копии документов, подтверждающих передачу объекта лизинга субъекту малого предпринимательства;

— расчет размера субсидии на уплату суммы вознаграждения (дохода) лизингодателю, произведенный лизингодателем;

— копии документов, подтверждающих оплату суммы вознаграждения (дохода) лизингодателю.

Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять с 20 сентября по 22 октября 2018 года (включительно), по адресу: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 4, комитет экономики Миноблисполкома.

Несвижский районный

исполнительный комитет.