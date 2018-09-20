Ряды БРСМ пополнились учащимися ГУО «Несвижская гимназия»

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В ГУО «Несвижская гимназия» прошло вступление в ряды БРСМ. Семью союза молодежи пополнили учащиеся Диана Батурицкая, Румина Гарунова, Валерия Дятел, Екатерина Каменко, Артем Колбик, Владислав Купцов, Мария Мармузевич, Елизавета Пиманкина, Екатерина Позняк, Вячеслав Чебровский, Анастасия Шиманская. В торжественной обстановке ребят поздравила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Кристина Литвинова и вручила им молодежные билеты нового образца. Сегодня это не просто удостоверение. Обновленный молодежный билет организации представляет собой пластиковую карточку, включающую всю необходимую информацию. Обладатели молодежных билетов автоматически становятся участниками лояльной программы компании и смогут воспользоваться услугами партнеров этой системы. Билет дает социально-экономическую поддержку союзной молодежи.

«НН».