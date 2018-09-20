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Участники телепроекта

21.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Стартовал второй сезон республиканского телевизионного проекта  «Я знаю!». Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства образования Республики Беларусь призван найти не только самых знающих, но и смелых, инициативных и находчивых школьников. Участвуют в нем ученики V — XI классов учреждений общего среднего образования Республики Беларусь вместе со своим любимым учителем, который готовил юного эрудита к участию в программе.

Чтобы принять участие в самом масштабном образовательно-соревновательном проекте на отечественном телевидении, ребята прошли отборочные туры в своих школах и районах,  недавно завершился областной этап. По его итогам в число самых креативных и талантливых школьников, которые представят Минщину в этом телеконкурсе, вошли и представители Несвижской гимназии:  восьмиклассник Иван Катченко и  девятиклассник Владислав Сидорович. 22 — 29 сентября гимназисты примут участие в завершающем этапе республиканского телевизионного проекта «Я знаю!» — съёмках на «Беларусь 1». Поддерживать  на съёмочной площадке ребят  будет любимый учитель  — руководитель интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» гимназии Н.В. Катченко.

Авторы проекта подготовили множество занимательных заданий, для решения которых участникам пригодится не только отличное знание школьной программы, но и общая осведомленность, способность ориентироваться в различных отраслях науки. В финальных играх проекта будут определены 7 победителей из каждой заявленной параллели. Их ожидают дипломы и ценные подарки не только личного характера, но и для всего класса.

Следует отметить, что в первом сезоне (2017/2018 учебный год) гимназисты имели положительный опыт участия в республиканском телевизионном проекте  «Я знаю!». Прошлой осенью весь район болел за  пятиклассников Николая Урицкого, Полину Шашко, Марию Семакову, Софию Палюта и Максима Глаза. Тогда Николай Урицкий  стал участником суперфинала  и занял второе место в этом престижном телесоревновании юных интеллектуалов.

Ведущими проекта в прошлом учебном году были Георгий Колдун и Дмитрий Новик. В нескольких турах они предлагали участникам вопросы, на которые нужно было ответить «да» или «нет», задачи с вариантами ответов и задания совершенно без подсказок. Кто будет вести телевизионный проект в этом учебном году и как на этот раз выступят несвижские гимназисты, — узнаем этой осенью,  как только в сетке вещания телеканала «Беларусь 1» появится проект  «Я знаю!».

Ольга МАРЧЕНКО.


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Стартовал второй сезон республиканского телевизионного проекта  «Я знаю!». Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства образования Республики...
 
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