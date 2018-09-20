Дизайнерские решения, которые вызывают только один вопрос: «Как до этого можно додуматься?»

Дизайнеры — творческие люди, но иногда их креатив переходит все рамки. И тогда получаются мохнатые автомобили, велосипеды с мячиками вместо колес, сумки в виде еды и многое другое. В этой статье мы собрали самые необычные дизайнерские решения, к которым у вас в любом случае возникнут вопросы.

Мы нашли 24 вещи которые как минимум изумляют, а как максимум вызывают улыбку.

1. Витрина в виде авто, ничего особенного