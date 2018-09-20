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Спасатели Быховщины посетили ГУО «Ясли сад №5» г. Быхова

21.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко напомнил воспитанникам о правилах вызова пожарных. Ребята с удовольствием приняли участие в веселых конкурсах и викторинах.

Спасатели Быховщины посетили ГУО «Ясли сад №5» г. Быхова


Спасатели Быховщины посетили ГУО «Ясли сад №5» г. Быхова


Спасатели Быховщины посетили ГУО «Ясли сад №5» г. Быхова

Педагогический коллектив и технический персонала с помощью спасателя вспомнили правила поведения в случае возникновения пожара и правила пользования первичными средствами пожаротушения.

В ходе проведения родительского собрания Евгений Викторович рассказал о причинах возникновения пожаров, разъяснил опасность оставления детей без присмотра, осветил случаи детского травматизма и напомнили о необходимости установки автономных пожарных извещателей.

В завершении мероприятия всем присутствующим были розданы брошюры «Памятка для родителей».

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко напомнил воспитанникам о правилах вызова пожарных. Ребята с удовольствием...
 
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