Недели Германии пройдут в 11 городах Беларуси



Недели Германии будут проходить с 23 сентября по 18 ноября в одиннадцати городах Беларуси. Такая информация размещена на сайте посольства ФРГ в Минске, сообщает БЕЛТА.

Мероприятия (их насчитывается более 90) будут организованы в Минске, Барановичах, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Молодечно, Пинске и Полоцке. Недели Германии в Беларуси будут проводиться в пятнадцатый раз. Их организаторами являются посольство Федеративной Республики Германия и Институт им. Гете, представители немецких культурных организаций совместно с белорусскими партнерами.

Программой предусмотрено немало концертов, рассчитанных как на любителей классики, так и рока. Впервые в Минске состоится фестиваль XJAZZ. Почитателей киноискусства также ждет много интересных показов, в частности, современное короткометражное кино, оригинальные немецкие версии игровых фильмов с субтитрами на русском языке, а также документалистика. Будет показан немой фильм «Носферату» (1921 год) Фридриха Вильгельма Мурнау, который будет демонстрироваться с живым музыкальным сопровождением — прозвучит музыка Ольги Подгайской, выступит коллектив Five-storey-ensemble.

Кроме того, будут организованы интересные фотовыставки, викторины, мастер-классы баварской кухни, лекции, встречи с германскими деятелями культуры и искусства.

Во время Недель запланированы также конференция по возобновляемой энергетике и Минский урбанистический форум.