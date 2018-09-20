Внимание! Конкурс! Велосипед – не роскошь, а средство передвижения





С целью популяризации велодвижения как здорового и экологичного образа жизни, формирования положительного имиджа организаций района и в связи с проведением Всемирного дня без автомобиля Свислочский районный исполнительный комитет и редакция газеты «Свіслацкая газета» проводит фотоконкурс «Деловой велосипед» по трем номинациям:

1. «Велоорганизация» – организация, в которой большинство сотрудников приезжают на работу на велосипеде. Победитель определяется по количеству фотографий участников с указанием их имени и фамилии, а также места работы.

2. «Велобосс» – руководитель организации, приехавший на работу на велосипеде и сделавший фото с указанием имени и фамилии, а также места работы. Победителя выберут посетители сайта «Свіслацкай газеты».

3. «Велокреатив» – сотрудник организации, приехавший на работу на велосипеде и сделавший самое креативное фото с указанием имени и фамилии, а также места работы. Победителя выберут посетители сайта «Свіслацкай газеты».

Фотографии для участия в конкурсе необходимо присылать на электронный адрес редакции svisgaz@tut.by до 28 сентября 2018 года.

Онлайн-голосование и определение победителей будет проходить на сайте «Свіслацкай газеты» с 10.00 29 сентября до 10.00 1 октября. Победителей ждут памятные призы!