27 сентября в 17. 00 ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина» приглашает на открытую лекцию «Граффити на стенах Брестской крепости» известного краеведа нашего города Ивана Чайчица.



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Выступление по этой тематике будет представлено публике впервые. В подготовке использованы уникальные материалы и документы.

Лекция организована в рамках нового краеведческого проекта «Брест нараспашку», стартующего с сентября в библиотеке.

Вход свободный. Приглашаем всех желающих!