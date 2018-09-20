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Лекция Ивана Чайчица "Граффити на стенах Брестской крепости"

21.09.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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27 сентября в 17. 00 ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина» приглашает на открытую лекцию «Граффити на стенах Брестской крепости» известного краеведа нашего города Ивана Чайчица.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59026.php

Лекция Ивана Чайчица "Граффити на стенах Брестской крепости"

Выступление по этой тематике будет представлено публике впервые. В подготовке использованы уникальные материалы и документы.

Лекция организована в рамках нового краеведческого проекта «Брест нараспашку», стартующего с сентября в библиотеке.

Вход свободный. Приглашаем всех желающих!

 
Теги: Брест
 
 
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27 сентября в 17. 00 ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина» приглашает на открытую лекцию «Граффити на стенах Брестской крепости»...
 
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