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Лекция Ивана Чайчица "Граффити на стенах Брестской крепости"
21.09.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
27 сентября в 17. 00 ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина» приглашает на открытую лекцию «Граффити на стенах Брестской крепости» известного краеведа нашего города Ивана Чайчица.
Выступление по этой тематике будет представлено публике впервые. В подготовке использованы уникальные материалы и документы.
Лекция организована в рамках нового краеведческого проекта «Брест нараспашку», стартующего с сентября в библиотеке.
Вход свободный. Приглашаем всех желающих!
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