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В результате столкновения трактора и мотоблока пострадали два человека

21.09.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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20.09.2018 в 09.00 часов в д.Теребежов Столинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59025.php

В результате столкновения трактора и мотоблока пострадали два человека

По предварительной информации: 31-летний житель д.Теребежов, управляя трактором «Беларус 82.1», двигаясь по переулку 1-ому Полевому аг.В.Теребежов, в направлении ул.Молодежной, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоблоком марки «FERMER», под управлением 68-летнего односельчанина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59025.php

В результате столкновения трактора и мотоблока пострадали два человека

В результате ДТП водитель мотоблока и ехавшая в качестве пассажира мотоблока 47-летняя женщина с травмами госпитализированы в УЗ «Столинская ЦРБ».

Проводится проверка.

 
 
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20.09.2018 в 09.00 часов в д.Теребежов Столинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 31-летний житель д.Теребежов, ...
 
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