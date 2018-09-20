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Столинский район: в аг. Ольшаны в ДТП погиб велосипедист
21.09.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
20.09.2018 в 09.10 часов в аг.Ольшаны Столинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 41-летний житель аг.Ольшаны, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер» двигался по ул. Чкалова аг. Ольшаны Столинского района, в направлении г.Д.Городка.
Напротив дома №46, выполняя маневр обгона двигавшегося в попутном направлении и совершающего поворот налево 71-летнего велосипедиста, местного жителя, совершил с ним столкновение. При доставлении в больницу велосипедист погиб. Проводится проверка.
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20.09.2018 в 09.10 часов в аг.Ольшаны Столинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 41-летний житель аг.Ольшаны,...
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