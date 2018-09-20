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Стартуют мировые продажи новых моделей iPhone

21.09.2018 10:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Стартуют мировые продажи новых моделей iPhone
Stephen Lam / Reuters


Представленные недавно на презентации новые модели iPhone сегодня поступают в продажу в более чем в 30 странах мира, в том числе в США, Китае, Японии и ряде европейских государств. Об этом сообщает сайт об информационных технологиях и компьютерной технике iXBT.com.

Из новинок с 21 сентября можно приобрести iPhone XS и iPhone XS Max. Продажи начинаются в разное время с учетом часовых поясов в разных странах.

Яблочные телефоны начали прибывать первым оформившим предзаказы покупателям. Стартовая цена для iPhone XS составляет $999, а для iPhone XS Max - $1099.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Из новинок с 21 сентября можно приобрести iPhone XS и iPhone XS Max.
 
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