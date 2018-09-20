Мероприятия душевные, плоды – духовные





С 17 по 20 сентября в нашем городе проходил фестиваль православной культуры «Рождество Пресвятой Богородицы».

В рамках форума было проведено множество разноплановых мероприятий: тематические выставки, классные часы и методические семинары на душеполезные темы. Специально к фестивалю в приход храма в честь Минской иконы Божьей Матери г.Смолевичи принесена икона из Грузии с частицей облачения Преподобного Гавриила (Ургебадзе) Самтарийского, который почитается за исцеление болезней, помощь при сложных операциях и злокачественных опухолях.

На торжественном закрытии – 20 сентября – организаторы подвели итоги, наградили горожан и жителей района за возрождение духовного наследия. Здесь же состоялась презентация фильма о Преподобном Гаврииле и праздничный концерт. Подробнее о православном фестивале читайте в ближайших выпусках нашей газеты.

Корр. «КС».