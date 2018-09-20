На минувшей неделе делегация Смолевичского района, которую возглавила председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева, приняла участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню празднования города Миргорода Полтавской области (Украина).

Соглашение о побратимских связях между городами Смолевичи и Миргород было подписано в апреле нынешнего года.

Миргород — город-курорт, который славится уникальной природной минеральной водой. А еще, это живописная природа самого экологически чистого региона Украины, это радушные и гостеприимные люди, это место, где чтят память известного земляка — Николая Васильевича Гоголя и сохраняют народные традиции.

С большим уважением относятся в Миргороде к своим друзьям — городам-побратимам, среди которых и наши Смолевичи, несмотря на то, что наши побратимские связи еще только налаживаются. Украинские друзья передали большой привет смолевичанам и пригласили посетить здравницы курорта «Миргород».

Корр. «КС».