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Carlsberg купил еще 10,5% акций «Аливарии» – теперь он полноценный хозяин компании

21.09.2018 10:39 — Разное | KYKY  
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Carlsberg через подконтрольную компанию Baltic Beverages Holding (BBH) выкупил 10,5% акций «Аливарии» у Европейского банка реконструкции и развития, пишет TUT.by с ссылкой на юридическую компанию Sorainen, которая сопровождала сделку. Сумма не разглашается, но, по подсчетам, могла составлять около 13,5 миллионов долларов.

В августе BBH сообщила, что готова купить 12849 простых акций ОАО «Пивоваренная компания Аливария» по цене от 1039 до 1082 долларов за акцию. То есть сумма сделки могла составлять от 13,4 миллиона до 13,9 миллиона долларов. У ЕБРР осталось еще 10,5% акций «Аливарии», сообщили в банке.

В 2005 году ЕБРР выкупил 30% акций беларуского завода и стал акционером. В следующем году акционером «Аливарии» стала BBH – в то время это было совместное предприятие компаний Carlsberg и Scottish&Newcastle включало 19 пивных заводов в семи странах Восточной Европы. В 2008 году Carlsberg Group выкупил долю BBH в «Аливарии», а через два года нарастил долю с 30% до 47%.

В 2011 году доля датского концерна выросла до 67,8% акций. За 20% акций минского завода Carlsberg выплатил около 17,7 миллионов долларов. Цена одной акции была в диапоазоне от 633 до 761 доллара. То есть цена акций «Аливарии» значительно выросла. Пока ЕБРР снижал свою долю в минском пивзаводе, Carlsberg устанавливал полноценный контроль над компанией. Небольшим пакетом акций еще владеют более 230 физлиц. Выручка «Аливарии» в 2017 году составила 146,8 миллионов рублей, чистая прибыль – 17,4 миллиона.

 
 
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Carlsberg через подконтрольную компанию Baltic Beverages Holding (BBH) выкупил 10,5% акций «Аливарии» у Европейского банка реконструкции и развития, пишет TUT.by с ссылкой на...
 
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