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Vandrouki: лоукосты хотят в Беларусь, но не могут из-за Департамента по авиации и Belavia
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Вчера, 21 сентября, мы
Автор приводит пример двух лоукостов, которые хотели прийти на беларуский рынок, но не смогли из-за условий, которые им поставили.
Азербайджанская авиакомпания AZAL
Она
Авиакомпания не стала спорить и отменила полеты лоукоста.
Российская авиакомпания «Победа»
Она
«Belavia отказалась согласовать тарифы, посчитав, что они могут привести к снижению цен на направлении Москва-Минск и дестабилизировать сложившуюся конкурентную ситуацию», – указывает автор. Он делает вывод, что лоукосты в Беларуси летать хотят, «но ограничения, которые созданы для того, чтобы Белавиа держалась на плаву, не дают им сюда прийти. Сказки про то, что лоукосты приходят на раскатанные маршруты и забирают трафик у классических авиакомпаний – ложь». И приводит в пример Вильнюс:
Автор утверждает, что лоукосты сами создают пассажиропотоки и зарабатывают на этом деньги: «Четыре самолета Ryanair в 2017 году заработали больше, чем вся великая авиакомпания Белавиа. Сравнение некорректное, но очень наглядное». Он для показательности дает карту стран Европы, в которых есть хотя бы один большой аэропорт и нет лоукостов.
«Беларусь – единственная страна Европы с большим аэропортом, в которую не летают лоукосты по лоукост-ценам», – еще раз указывает автор. И отвечает президенту, который
Беларусь, Северная Корея, Сирия, Узбекистан, Монголия и Бутан – это единственные страны Евразии, в которых есть большой аэропорт (а в Беларуси их семь, указывает автор), но не летают лоукосты. «Из Таджикистана на Шри-Ланку можно улететь по акциям за 190 долларов, а из Беларуси – нет. Wizz Air летает из Коссово за десять евро, а из Беларуси – нет. У жителей Афганистана и Лаоса есть возможность бюджетно путешествовать, а у беларусов – нет. Остается один вопрос: зачем нам нужны такие департаменты авиации, из-за которых мы вынуждены ездить в Вильнюс?», – спрашиват автор.
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