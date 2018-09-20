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Vandrouki: лоукосты хотят в Беларусь, но не могут из-за Департамента по авиации и Belavia

21.09.2018 10:10 — Разное | KYKY  
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Вчера, 21 сентября, мы писали, что, по словам директора Департамента по авиации Артема Сикорского, «ни один лоукост-перевозчик не проявил достаточный интерес к полетам в Беларусь». Vandrouki.by считает, что чиновник не прав, а лоукосты, которые хотели работать с нашей страной, не смогли это сделать из-за условий, которые им поставил Департамент и Belavia.

Автор приводит пример двух лоукостов, которые хотели прийти на беларуский рынок, но не смогли из-за условий, которые им поставили.

Азербайджанская авиакомпания AZAL

Она хотела запустить на линии Минск-Баку свою лоукост-дочку Buta Airways. Даже появились цены от 49 евро за полет в одну сторону (сейчас перевозчик предлагает полеты от 29 евро из Киева, Москвы, Стамбула и других городов). «Через неделю от авиакомпании Белавиа поступил ультиматум – или вы повышаете цены до оговоренных (сейчас цена у Azal стартует от 109 евро в одну сторону), или все авиакомпании прекращают полеты из Минска в Баку», – утверждает автор.

Авиакомпания не стала спорить и отменила полеты лоукоста. 

Российская авиакомпания «Победа»

Она захотела летать в Минск. Автор указывает, что российская лоукост-авиакомпания уже летает в Рим и Кельн, так что начать работать с Беларусью проблемой бы не стало. Если бы не одно но: «Для полетов в Беларусь нужно получить аккредитацию республиканского департамента по авиации, одно из условий аккредитации – согласование тарифов с назначенным со стороны Беларуси перевозчиком («Белавиа»), как написал генеральный директор российской авиакомпании», – рассказывает автор.

«Belavia отказалась согласовать тарифы, посчитав, что они могут привести к снижению цен на направлении Москва-Минск и дестабилизировать сложившуюся конкурентную ситуацию», – указывает автор. Он делает вывод, что лоукосты в Беларуси летать хотят, «но ограничения, которые созданы для того, чтобы Белавиа держалась на плаву, не дают им сюда прийти. Сказки про то, что лоукосты приходят на раскатанные маршруты и забирают трафик у классических авиакомпаний – ложь». И приводит в пример Вильнюс:

Автор утверждает, что лоукосты сами создают пассажиропотоки и зарабатывают на этом деньги: «Четыре самолета Ryanair в 2017 году заработали больше, чем вся великая авиакомпания Белавиа. Сравнение некорректное, но очень наглядное». Он для показательности дает карту стран Европы, в которых есть хотя бы один большой аэропорт и нет лоукостов.

«Беларусь – единственная страна Европы с большим аэропортом, в которую не летают лоукосты по лоукост-ценам», – еще раз указывает автор. И отвечает президенту, который спрашивал, почему беларусы летают из Вильнюса, Киева и Варшавы, а не из Минска: «Из-за дичайшей монополии неэффективной компании и тех людей, кто ее прикрывает. Не стесняйтесь с них спрашивать при любом удобном случае».

Беларусь, Северная Корея, Сирия, Узбекистан, Монголия и Бутан – это единственные страны Евразии, в которых есть большой аэропорт (а в Беларуси их семь, указывает автор), но не летают лоукосты. «Из Таджикистана на Шри-Ланку можно улететь по акциям за 190 долларов, а из Беларуси – нет. Wizz Air летает из Коссово за десять евро, а из Беларуси – нет. У жителей Афганистана и Лаоса есть возможность бюджетно путешествовать, а у беларусов – нет. Остается один вопрос: зачем нам нужны такие департаменты авиации, из-за которых мы вынуждены ездить в Вильнюс?», – спрашиват автор.

Читайте по теме: Минтранс занялся авиаперевозками, а создатель Vandrouki.by предлагает приватизировать «Белавиа» и запретить согласование цен

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 21 сентября, мы писали, что, по словам директора Департамента по авиации Артема Сикорского, «ни один лоукост-перевозчик не проявил достаточный интерес к...
 
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