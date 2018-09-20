Обвиняемый в получении взятки экс-начальник налоговой в суде: «Я люблю делать подарки»

В Гомеле судят бывшего руководителя налоговой инспекции Советского района. Его обвиняют в превышении власти, служебных полномочий и во взяточничестве. Так, следствие считает взяткой вазу, которую начальнику передала хозяйка торговой точки в местном ТЦ за прекращение внеплановой проверки, пишет «Гомельская правда». Он свою вину отрицает и говорит, что был с предпринимателями просто в хороших отношениях.

Также следствию не понравилось, что экс-начальник при рассмотрении дела об административном нарушении необоснованно минимизировал наказание. Он своей вины не признал и обяснил, что у него «сложились с предпринимателями доверительные отношения». Он считает неформальное общение важной частью своей работы – надо знать настроения налогоплательщиков. А с хозяйкой торговой точки он регулярно созванивался, общался при встрече, обменивался подарками.

«Я человек, который любит делать подарки. На 8 марта подарил ей виски и конфеты. Картину, которую следствие расценило как взятку, предпринимательница решила мне подарить на 23 февраля. Решила и спасибо! Картина мне, по сути, не нужна, это же не шедевр. На одном спасибо нельзя строить следствие», – сказал обвиняемый.

Насчет отмены проверки экс-начальник рассказал, что предпринимательница сама позвонила ему на мобильный 16 января 2017 года. Начальник службы знал, что никаких проверочных мероприятий на тот день не планировалось, поэтому поручил заместителю разобраться, в чем дело. «Я не говорил, отзовите людей. Говорил, разберитесь. Тогда еще нужно было инициировать служебное расследование, выяснить, кто отправил проверку и в шею выгнать замов», – сказал он.

Чуть позже женщина позвонила обвиняемому, поблагодарила и пригласила посетить ее магазин. Тот пришел вместе с матерью, решил купить вазу. Хозяйка магазина предложила покупателям забрать вазу домой, примерить в интерьер, если подойдет, заплатить потом. «Это обыкновенные человеческие отношения», – считает обвиняемый.

Также налоговик не согласен, что минимизировал наказание нарушителю. На самом деле ИП не пробила чек на сумму 90 копеек. Аналогичное нарушение было зафиксировано на точке месяц назад. Нарушительнице вынесено предупреждение: «Кроме штрафа у нас другие варианты не рассматриваются? Начальник должен быть добрым. Как к руководителю ко мне идут за последней надеждой. Если есть какой-то конфликт, мой долг его погасить».