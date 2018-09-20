Макрон: страны, не желающие разделять мигрантскую ношу ЕС, могут выйти из Шенгена

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что напряженность между членами ЕС в вопросе миграции создают те, кто желает получать выгоду от Евросоюза, не выполняя коллективных обязанностей.

"Кто нагнетает напряженность? Те, кто говорит: "Я не хочу уважать гуманитарное право и международное морское право. Когда судно прибывает ко мне как в ближайший порт, я его не принимаю". Это при том, что мы почти в десять раз уменьшили потоки мигрантов» - сказал Макрон на пресс-конференции в Зальцбурге после завершения неформального саммита ЕС, обсуждавшего миграционную проблему, пишет Интерфакс .

"Вот что нагнетает напряженность, а не Европа", - пояснил французский президент.

"Кризис генерируют те, кто рассуждает так: "Я в Шенгене. Я люблю Европу, когда нужно получать структурные фонды (из бюджета ЕС – ред.). Я люблю Европу, когда она дает мне деньги. Когда она содействует процветанию моего народа. Когда она позволяет моим рабочим лучше зарабатывать в соседних странах. Но чтобы у меня не было ни единого мигранта. И не только мигранта. Чтобы не было ни единого беженца, имеющего право на убежище". Не уважаются никакие правила! Вот что создает смуту", - констатировал Макрон.

"В миграционном вопросе есть настоящий вызов. Ответ на него займет время, и он должен быть серьезным, глубоким, одновременно национальным и общеевропейским", - сказал президент.

"Мы работаем над этим, что касается Франции, и мы продолжим этим заниматься в отношении Европы, чтобы защищать и быть на высоте наших ценностей", - пообещал Макрон.

По его мнению, настанет момент, когда с теми, кто не согласен работать над этим совместно, придется разбираться.

"Страны, которые не хотят больше вкладываться в Frontex и в солидарность, они выйдут из Шенгена. Страны, которые не хотят большей европейской интеграции, не будут больше получать структурные фонды. Нужно, чтобы ближайшей весной у нас на самом деле состоялось такое обсуждение", - заявил президент Франции.

Он подчеркнул: "Европа - это не меню по выбору. Это политический проект".