ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макрон: страны, не желающие разделять мигрантскую ношу ЕС, могут выйти из Шенгена

21.09.2018 10:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Макрон: страны, не желающие разделять мигрантскую ношу ЕС, могут выйти из Шенгена

фото: RT

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что напряженность между членами ЕС в вопросе миграции создают те, кто желает получать выгоду от Евросоюза, не выполняя коллективных обязанностей.

"Кто нагнетает напряженность? Те, кто говорит: "Я не хочу уважать гуманитарное право и международное морское право. Когда судно прибывает ко мне как в ближайший порт, я его не принимаю". Это при том, что мы почти в десять раз уменьшили потоки мигрантов» - сказал Макрон на пресс-конференции в Зальцбурге после завершения неформального саммита ЕС, обсуждавшего миграционную проблему, пишет Интерфакс.

"Вот что нагнетает напряженность, а не Европа", - пояснил французский президент.

"Кризис генерируют те, кто рассуждает так: "Я в Шенгене. Я люблю Европу, когда нужно получать структурные фонды (из бюджета ЕС – ред.). Я люблю Европу, когда она дает мне деньги. Когда она содействует процветанию моего народа. Когда она позволяет моим рабочим лучше зарабатывать в соседних странах. Но чтобы у меня не было ни единого мигранта. И не только мигранта. Чтобы не было ни единого беженца, имеющего право на убежище". Не уважаются никакие правила! Вот что создает смуту", - констатировал Макрон.

"В миграционном вопросе есть настоящий вызов. Ответ на него займет время, и он должен быть серьезным, глубоким, одновременно национальным и общеевропейским", - сказал президент.

"Мы работаем над этим, что касается Франции, и мы продолжим этим заниматься в отношении Европы, чтобы защищать и быть на высоте наших ценностей", - пообещал Макрон.

По его мнению, настанет момент, когда с теми, кто не согласен работать над этим совместно, придется разбираться.

"Страны, которые не хотят больше вкладываться в Frontex и в солидарность, они выйдут из Шенгена. Страны, которые не хотят большей европейской интеграции, не будут больше получать структурные фонды. Нужно, чтобы ближайшей весной у нас на самом деле состоялось такое обсуждение", - заявил президент Франции.

Он подчеркнул: "Европа - это не меню по выбору. Это политический проект".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что напряженность между членами ЕС в вопросе миграции создают те, кто желает получать выгоду от Евросоюза, не выполняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартуют мировые продажи новых моделей iPhone
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика