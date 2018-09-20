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Цель - 100. Как 82-летний атлет из Речицы убегает от болезней и старости

21.09.2018 11:02 — Разное | Tut.by  
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«Дыши! Главное — дыхание! И локтями работай!» — командует поджарый энергичный мужчина в белой майке. И мы бежим вдоль Речицкой набережной — но, если честно, то уже не против и остановиться. На двоих с фотографом нам — 68 лет, а Ивану Можееву — 82. И если бы не мы, бежал бы он и дальше — еще километров десять, как минимум.


При любой погоде, в любую пору года Иван Александрович выходит на свою дистанцию. Его личный рекорд — 120 километров: бегал из Речицы в Светлогорск и обратно. Конечно, не теперь, а лет 10 назад. Многие, говорит Можеев, в это не верят. Ну и не надо. Он бы и сам, если честно, лет 40 назад не поверил. Пока не задумал похудеть.

— Дожил я до 35-ти, работал тогда начальником колбасного цеха, — делает паузу пенсионер и многозначительно улыбается. — Был жирный — и во-о-от с таким животом. При росте 167 весил 105 килограммов. Одышка, плохое самочувствие и прочие неприятности… Мне это не нравилось и я все думал, что же делать, — вспоминает прошлую жизнь пенсионер.

Впрочем, к активным действиям Иван Александрович перешел не сразу — понадобился еще не один год для того, чтобы начать меняться. В 44 уже совсем взрослый и не спортивный Иван Александрович решил — пора!


— В 80-х я попал на крайний север, добывал нефть в Ханты-Мансийском автономном округе. Как-то в библиотеке взял пособие для бегунов — «Цель-42», и с этой книги все и началось.

«Цель — 42» — символическое название книги, ведь дистанция марафонского бега имеет длину 42 км 195 м. Авторы — бывший спортсмен-марафонец и стайер, занимающийся оздоровительным бегом, — рассказывают о методике подготовки к бегу на сверхдлинную дистанцию, о восстановительных мероприятиях после марафона, о профилактике травм, подробно освещают вопросы питания, дают советы медицинского характера.

— Сразу и побежали?

— Побежал. Но сначала и 600 метров не мог преодолеть. Еще бы! Такой вес! Вокруг снег, я себе тропиночку возле вагончиков протопчу и бегу. Рядом лес, медведи, страшно — а я бегу.


Постепенно тропинка Можеева становилась все длиннее, а вес — все ниже. За три года тренировок речицкому атлету удалось скинуть его до 60 кг. Казалось бы, цель достигнута. Но появилась другая — пробежать марафон.

— Первые годы я все удивлялся: ну как они так могут — 42 километра без остановки! А потом понял, что и я тоже смогу. Начал готовиться.

Тренировки становились все интенсивнее, дистанции — все длиннее. Не оставлял Иван Александрович занятий спортом и когда возвращался с вахты домой.

— После их зимы наша мне казалась какой-то не настоящей. Там ведь -45°C, а у нас -5°C. Мне жарко было, так я в одних шортах с голым торсом выходил на улицу и бежал. Прохожие удивлялись, автомобилисты сигналили.

В 1991 году Иван Александрович принял участие в своем первом соревновании — Московском международном марафоне мира. Дистанцию в 42 км 195 метров пробежал за 3 часа 17 минут.

До сих пор в мельчайших подробностях помнит, как было страшно и волнительно, и как до последнего не верил, что справится.

— Мы только-только от старта пробежали 195 метров, а тут перед нами огромное табло: «Вам осталось 42 км». Глянул на эту цифру в ужасе, но делать нечего — надо бежать.

И добежал.

Всего же Можеев принял участие в 42 международных марафонах и 11 сверхмарафонах. Полумарафоны уже даже не считает.


Две недели назад 82-летний Иван Можеев вернулся из Минска, где бежал полумарафон. В ноябре побежит в Гомеле


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— Если приболею и не побегаю несколько дней, то уже мне не по себе и настроение скверное. Тогда я просто читаю или пою, — признается Можеев.

Пение — еще одна страсть Ивана Александровича. Он — активный участник художественной самодеятельности. Шутит, что если бы пришлось выбирать между бегом и пением, то выбрал бы бег и пение. А еще — танцы. Каждую субботу, если не задействуют в местных мероприятиях, Иван Александрович с супругой Еленой Михайловной отплясывают добрых два часа в амфитеатре на набережной.

Но и там мысли о ЗОЖе его не отпускают.

— Вот смотрю — сидит огромных размеров женщина, а молодая совсем. Ну зачем, хочу спросить, ты так разъелась? Ну если болезнь какая — понятно. А если здорова, то как же ты так можешь себя гробить?


Сам Иван Можеев уже много лет придерживается диеты, главный принцип которой — умеренность во всем.

— Если хочется сладкого, покупаю горький шоколад, орехи, фрукты…

— А если еще хочется?

— Надеваю кеды и бегу — тогда все мысли про еду пропадают, — смеется Иван Александрович.

Приобщает к ЗОЖу Можеев и родных. Супруга не бегает, но под руководством мужа много ходит. А вот дочку с зятем Иван Александрович подсадил-таки на бег.

— Они в Жлобине живут. Вот в выходной приеду, смотрю, — Толик, зять, выпить любит и закусить. Я ему говорил, что не надо это, а он только кивал. А потом, видно, посмотрел на меня и задумался. Уже несколько лет бегает. Сейчас звонит мне: «Ну ты сколько сегодня пробежал?». Говорю — восемь. А он: «А я — пять». Эх, а мне бы его годы!

Впрочем, на возраст Иван Можеев не жалуется. Говорит, что в зеркале видит здорового 50-летнего мужчину, а ощущает себя так и вовсе на 30. И цель у него теперь не 42, а 100. Не километров — лет. И чтобы обязательно на своих натренированных ногах.


 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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При любой погоде, в любую пору года Иван Александрович выходит на свою дистанцию. Его личный рекорд - 120 километров - бегал из Речицы в Светлогорск и обратно. Конечно,...
 
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