В Россонском районе во время пожара погибли две женщины

20 сентября поздно вечером спасателям потупило сообщение о пожаре в деревне Шалашники.

Местный житель заметил, что горит деревянный частный дом. Спасатели быстро прибыли на место пожара и уже в 23:11 огонь был полностью потушен.

В результате пожара в доме погибли женщины 1959 и 1965 года рождения, пишет БЕЛТА .

В доме сгорели кровля, потолочное перекрытие, частично стены и имущество.

Причина возгорания устанавливается.