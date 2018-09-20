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В Россонском районе во время пожара погибли две женщины
21.09.2018 11:04 — Разное | Аргументы и факты
20 сентября поздно вечером спасателям потупило сообщение о пожаре в деревне Шалашники.
Местный житель заметил, что горит деревянный частный дом. Спасатели быстро прибыли на место пожара и уже в 23:11 огонь был полностью потушен.
В доме сгорели кровля, потолочное перекрытие, частично стены и имущество.
Причина возгорания устанавливается.
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В результате пожара в доме погибли женщины 1959 и 1965 года рождения.
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