В Беларуси прорабатывается вопрос ужесточения уголовной ответственности за «пьяные» аварии с тяжкими последствиями. Об этом на 28-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников Содружества Независимых Государств заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк.



Фото: prokuratura.gov.by

Конюк рассказал о работе прокуратуры по противодействию управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и отметил, что безопасность дорожного движения — один из приоритетов внутренней политики белорусского государства.

По его словам, в качестве прорабатываемых в настоящее время изменений в уголовный закон: установление минимального и увеличение максимального срока наказания в виде лишения свободы за «нетрезвое» вождение с тяжкими последствиями и применение безальтернативного пятилетнего срока лишения права управления транспортным средством.

«Принятие таких мер позволит закрепить положительные тенденции в сфере безопасности дорожного движения, снизить число правонарушений и преступлений, связанных с пьянством за рулем, уменьшить количество ДТП по вине нетрезвых водителей и пострадавших в них людей», — заверил Александр Конюк.