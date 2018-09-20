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Движение по проспекту Независимости ограничат 22 сентября
Новости Беларуси. В столице 22 сентября предлагают провести без железного друга. В Минске пройдет акция «День без автомобиля», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, движение по улице Ленина будет временно ограничено. Это участок дороги от проспекта Независимости до улицы Кирова.
По проспекту Независимости до Национальной библиотеки вечером пройдет велопробег. Движение на этом участке ограничат с 6.00 до 24.00 в обоих направлениях. ГАИ рекомендует учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
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Новости Беларуси. В столице 22 сентября предлагают провести без железного друга. В Минске пройдет акция «День без автомобиля», сообщили в программе Новости «24...
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