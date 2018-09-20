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Перед банками поставили задачу развивать инвестиционный банкинг
21.09.2018 11:08 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
Нацбанк обсудил вопросы инвестиционного банкинга в Беларуси на совещании 20 сентября.
Совещание прошло под руководством главы Нацбака Павла Каллаура с участием представителей банков, Ассоциации белорусских банков, а также Белорусской валютно-фондовой биржи.
Было также отмечено, что в Беларуси в течение 2017–2018 годов проведена работа по совершенствованию законодательства, регулирующего финансовый рынок. Принятые изменения окажут положительное влияние на оказываемые банками услуги в рамках инвестиционного банкинга.
В сообщении Нацбанка также говорится, что создана правовая база, регулирующая деятельность акционерных и паевых инвестиционных фондов, а также вопросы управления их имуществом; сформировано правовое поле, позволяющее коммерческим организациям, включая банки, осуществлять операции секьюритизации. Кроме этого, урегулированы отношения по осуществлению срочных сделок в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", появилась возможность совершения сделок на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг с использованием программно-аппаратных средств и технологий.
По итогам совещания белорусским банкам было предложено активизировать работу по предоставлению клиентам услуг инвестиционного банкинга. Речь идет о формировании институтов коллективного инвестирования любой организационно-правовой формы, осуществлении операций секьюритизации, хеджировании валютных рисков путем сделок с производными финансовыми инструментами в системе БВФБ. Также банкам рекомендуется оказывать услуги по организации выхода отечественных предприятий на международные рынки капитала с использованием иностранных депозитарных расписок.
Ассоциации белорусских банков совместно с банками было предложено выработать и представить в Национальный банк конкретные предложения о возможных путях решения проблемных вопросов в области инвестиционного банкинга.
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Нацбанк обсудил вопросы инвестиционного банкинга в Беларуси на совещании 20 сентября.
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