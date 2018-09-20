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Перед банками поставили задачу развивать инвестиционный банкинг

21.09.2018 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Перед банками поставили задачу развивать инвестиционный банкинг

фото: sb.by

Нацбанк обсудил вопросы инвестиционного банкинга в Беларуси на совещании 20 сентября.

Совещание прошло под руководством главы Нацбака Павла Каллаура с участием представителей банков, Ассоциации белорусских банков, а также  Белорусской валютно-фондовой биржи.

Как сообщил регулятор, среди основных препятствий на пути развития инвестиционного банкинга  участники заседания отметили невысокую заинтересованность белорусских инвесторов в размещении средств на внутреннем рынке ценных бумаг, а также недостаточную интеграцию белорусской депозитарной системы в мировую, что усложняет процесс взаимодействия при передаче имущественных прав при совершении сделок с ценными бумагами, обращающимися и учитываемыми за пределами Беларуси.

Было также отмечено, что в Беларуси в течение 2017–2018 годов проведена работа по совершенствованию законодательства, регулирующего финансовый рынок. Принятые изменения окажут положительное влияние на оказываемые банками услуги в рамках инвестиционного банкинга.

В сообщении Нацбанка также говорится, что создана правовая база, регулирующая деятельность акционерных и паевых инвестиционных фондов, а также вопросы управления их имуществом; сформировано правовое поле, позволяющее коммерческим организациям, включая банки, осуществлять операции секьюритизации. Кроме этого, урегулированы отношения по осуществлению срочных сделок в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", появилась возможность совершения сделок на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг с использованием программно-аппаратных средств и технологий.

По итогам совещания белорусским банкам было предложено активизировать работу по предоставлению клиентам услуг инвестиционного банкинга. Речь идет о формировании институтов коллективного инвестирования любой организационно-правовой формы, осуществлении операций секьюритизации, хеджировании валютных рисков путем сделок с производными финансовыми инструментами в системе БВФБ. Также банкам рекомендуется оказывать услуги по организации выхода отечественных предприятий на международные рынки капитала с использованием иностранных депозитарных расписок.

Ассоциации белорусских банков совместно с банками было предложено выработать и представить в Национальный банк конкретные предложения о возможных путях решения проблемных вопросов в области инвестиционного банкинга.

 
 
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Нацбанк обсудил вопросы инвестиционного банкинга в Беларуси на совещании 20 сентября.
 
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