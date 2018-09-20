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УАЗ начал производство обновленного Патриот. Внедорожник получил более мощный двигатель

21.09.2018 11:28 — Разное | Tut.by  
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Вчера на Ульяновском автозаводе началось производство обновленного внедорожника Патриот. За сборкой первого автомобиля 2019 модельного года можно было наблюдать в прямом эфире.


Основное новшество — вместо прежнего двигателя на Патриот устанавливают мотор ЗМЗ Про, знакомый по грузовику Профи. Объем остался на прежнем уровне — 2,7 л, однако у агрегата увеличилась степень сжатия, усиленная головка блока цилиндров, двухрядная цепь ГРМ и новые поршни, клапаны и распредвалы. В результате улучшений мощность и крутящий момент увеличились до 150 лошадиных сил и 235 Нм (было 135 сил и 217 Нм). Более того, пик максимальной тяги сместился в зону средних оборотов — на отметку 2650 об/мин вместо 3900 об/мин. Мотор удовлетворяет нормам токсичности Евро-5.


Модернизирована и 5-ступенчатая «механика» — улучшена избирательность привода и уменьшены ходы рычага. Установлено новое сцепление фирмы LUK с ведомым диском, дополненным демпфером холостого хода, а благодаря новой выжимной пружине уменьшилось усилие на педали. У машин 2019 модельного года появилось модернизированное рулевое управление с более жесткой трапецией и передний мост с измененным углом наклона шкворней и открытыми поворотными кулаками, благодаря которым радиус разворота сократился на 0,8 м.


Обещана улучшенная плавность хода — благодаря новым амортизаторам, а также задним двухлистовым рессорам и заднему стабилизатору поперечной устойчивости с уменьшенной с 21 мм до 18 мм толщиной.


В салоне появились поручни для водителя, переднего и заднего пассажиров. Улучшилась и шумоизоляция — в частности, за счет большей площади звукоизолирующих материалов на моторном щите и новым уплотнителям в дверных проемах. Вытяжная вентиляция с внутренней части потолка в багажном отсеке переместилась в зону заднего бампера.


В России цены на Патриот 2019 модельного года начинаются от 746 500 рублей (11 230 долларов в пересчете по текущему курсу).

 
 
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В России цены на Патриот 2019 модельного года начинаются от 746 500 рублей (11 230 долларов в пересчете по текущему курсу).
 
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