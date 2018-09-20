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Проект «На Благо Мира» решительно осудил новый клип Киркорова и Баскова

21.09.2018 10:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Проект «На Благо Мира» решительно осудил новый клип Киркорова и Баскова
Фото из открытых источников

Время от времени современное российское искусство сотрясают громкие скандалы. До недавних пор всероссийский благотворительный проект «На Благо Мира» воздерживался от какого-либо участия в подобных обсуждениях и не давал своих комментариев относительно даже самых сомнительных с точки зрения нравственности работ. Однако новый клип Ибица Киркорова и Баскова стал последней каплей, переполнившей чашу терпения руководителей конкурса — и проект все-таки озвучил свою точку зрения.

Общее мнение выразил учредитель премии, Александр Усанин — ознакомиться с полным текстом можно на странице https://nablagomira.ru/events/116. Но если передавать содержание кратко, то Александр Усанин и весь благотворительный проект в его лице выразили крайне негативное отношение к новому видеоролику российских звезд эстрады.

По мнению руководства проекта, ругать клип можно уже за то, что он сделан крайне некачественно с технической точки зрения по современным меркам. Использованы дешевые спецэффекты, присутствуют логические прорехи во внутреннем сюжете видеоролика. Но конечно, главная претензия заключается не в этом — а в том, что клип наносит откровенный удар по всем нравственным и моральным ценностям, и без того чувствующим себя крайне неуверенно в современном обществе. В ролике присутствуют отвратительные и безнравственные сцены, полуобнаженная натура, есть элементы гей-пропаганды и оскорбления в сторону пожилых людей — одним словом, научить зрителей чему-либо хорошему данное творение точно не может.

Как считает Премия «На Благо Мира», худший проступок Киркорова и Баскова заключается в том, что они продвигают безнравственность и цинизм за счет собственной популярности. Плохо, что подобные видеоролики вообще появляются в современном искусстве — но тем хуже, когда создают их звезды, пользующиеся всеобщим вниманием и носящие звания Народных артистов. Несмотря на то, что содержание клипа откровенно не предназначено для несовершеннолетних, соответствующего значка «18 +» перед роликом нет — только устное предупреждение, которое выглядит скорее как издевательство и прием для дополнительного привлечения зрителей.

Проект «На Благо Мира» решительно осуждает деятельность Баскова и Киркорова — и призывает сформировать мощное народное движение, которое даст артистам понять, что общество заинтересовано в нравственных произведениях.

*на правах рекламы.

 
 
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Благотворительный проект «На Благо Мира» решительно осудил новый клип Киркорова и Баскова
 
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