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В субботу центр Минска частично перекроют

21.09.2018 11:21 — Разное | Партизан  
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22 сентября в Минске пройдет велопробег и праздник по поводу «Дня без автомобиля», в связи с чем на весь день перекроют участок улицы Ленина. Подробности сообщает столичная ГАИ.

22 сентября, с 6 утра до 24 часов, будет перекрыт участок улицы Ленина (от проспекта Независимости до улицы Кирова) для движения в обоих направлениях.



Велопробег же будет проходить по проспекту от улицы Ленина до Национальной библиотеки.

В ГАИ сообщают, что организуют объезд по улице Энгельса, на участке от улицы Кирова до улицы Карла Маркса, а также по другим прилегающим улицам, пишет tut.by

 
Теги: Минск
 
 
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22 сентября в Минске пройдет велопробег и праздник по поводу «Дня без автомобиля», в связи с чем на весь день перекроют участок улицы Ленина. Подробности сообщает...
 
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