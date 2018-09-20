В субботу центр Минска частично перекроют

22 сентября, с 6 утра до 24 часов, будет перекрыт участок улицы Ленина (от проспекта Независимости до улицы Кирова) для движения в обоих направлениях.













Велопробег же будет проходить по проспекту от улицы Ленина до Национальной библиотеки.



