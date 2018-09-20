"Пул №3": мегасостав у Путина, которым обсуждали Сирию, выборы и Лукашенко

«Каким мегасоставом, специально собравшимся в Сочи, Совбез обсуждал Сирию, выборы и Лукашенко:





gazetaby.com «В совещании приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов», цитирует «Пул №3»





Напомним, накануне Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи.









Лукашенко встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Анатолий Пахомов





Планируется, что 21 сентября состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Лукашенко и Путин также проведут двустороннюю встречу в формате «один на один».



