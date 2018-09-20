Москва пригрозила ПАСЕ выходом из Совета Европы

Голос Америки . Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в четверг на встрече в Санкт-Петербурге с Лилиан Мори Паскье, недавно избранной председателем ПАСЕ, пригрозила выходом России из Совета Европы, передает





«Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне… Это не наш выбор, нас вынуждают сделать это выбор» - заявила Матвиенко.





По ее словам, Россия пытается восстановить в полном объеме полномочия своей делегации в ПАСЕ в течение четырех лет, но ситуация не меняется: «Если Совет Европы с этим смирится, если для него не ценно участие Российской Федерации, значит так тому и быть. Дальше затягивать эту паузу бессмысленно».





В апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы в ответ на аннексию Крыма Россией и ее военное участие в конфликте на востоке Украины лишила российскую делегацию права голоса в Ассамблее, а также прав на представительство в руководящих органах ПАСЕ и участие в ее мониторинговых миссиях.





В ответ на это российская делегация покинула Ассамблею, заявив, что не вернется туда до тех пор, пока ее полномочия не будут восстановлены.





В 2015 году при традиционном утверждении полномочий национальных делегаций на январской сессии ПАСЕ санкции против российских парламентариев были продлены. После этого Москва перестала подавать в Страсбург список своей делегации.





Двое бывших руководителей делегации России в ПАСЕ, председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев и член той же палаты Алексей Пушков, также высказались 20 сентября по поводу возможного выхода России из Совета Европы.





По словам Константина Косачева в интервью «Интерфаксу», Россия решит, оставаться ли ей в Совете Европы, после того, как поймет, приняла ли ПАСЕ устраивающие ее изменения в регламент: «Решения будут приниматься после и на основании оценки содержания поправок в регламент ПАСЕ, которые сейчас готовит Комиссия по регламенту ПАСЕ».





Алексей Пушков на своей странице в Twitter назвал слова Матвиенко «последним предупреждением» Совету Европы. «В Страсбурге к этому должны отнестись со всей серьезностью: заинтересованы ли там в бесплодных истериках Киева или же в участии такого тяжеловеса, как Россия» - написал парламентарий.





Реплика Пушкова по поводу Украины относится к позиции украинской делегации в ПАСЕ, которая вместе со многими другими членами Ассамблеи возражает против возвращения России полномочий до выполнения Москвой всех требований, предъявленных ей ПАСЕ в апреле 2014 года. Главные среди них – деоккупация Крыма и прекращение поддержки пророссийских сепаратистов востока Украины.





Киев также возражает против поправок в регламент Ассамблеи, которые бы усложнили оспаривание полномочий национальных делегаций, на чем настаивает Россия. Между тем, поправки в регламент ПАСЕ, в случае принятия которых лишить делегацию полномочий станет сложнее, будут рассмотрены уже на следующей, осенней сессии ПАСЕ в начале октября.





Вступив в Совет Европы в 1996 году, Россия ратифицировала в 1998 году Европейскую конвенцию по правам человека, которая устанавливает обязательность решений ЕСПЧ для стран, присоединившихся к организации.





Однако в 2015 году в России был принят закон, согласно которому, страна может отказаться от выполнения решений ЕСПЧ, если они «расходятся с российской Конституцией».





Тем не менее, российские суды продолжают во многих случаях пересматривать свои решения, а российская казна – выплачивать компенсации в случае, если жалобы россиян в Страсбурге решены в пользу них, а не государства.





С выходом России из Совета Европы ее граждане, как говорят юристы, перестанут быть защищены Европейской конвенцией по правам человека и, следовательно, ЕСПЧ.





При этом такой шаг будет беспрецедентным: из Совета Европы не выходила еще ни одна страна, и утвержденной практической процедуры такого выхода нет.