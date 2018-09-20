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Впервые в Беларуси провели операцию Damus-Rastelli

21.09.2018 11:34 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские хирурги впервые провели редкую и очень сложную операцию Damus-Rastelli  ребенку, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.

"В РНПЦ детской хирургии впервые в Республике Беларусь и на территории СНГ  была выполнена операция Damus-Rastelli ребенку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минздрава.

Общая продолжительность хирургического вмешательства составила практически 14 часов, сердце трехмесячного  ребенка было остановлено на 3 часа, однако по прошествии этого времени оно забилось, будучи уже здоровым.

"Обычно пациентам с подобным диагнозом во всем мире проводится многоэтапная хирургическая коррекция, которая заканчивается только к 3-4 годам их жизни, а в ряде случаев и вовсе требуется пересадка сердца", - отметили врачи.

Этот вид хирургической коррекции ВПС является чрезвычайно редким и сложным. Ежегодно по всему миру проводится не более десятка таких операций.

 
 
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Белорусские хирурги впервые провели редкую и очень сложную операцию Damus-Rastelli  ребенку, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси. "В РНПЦ детской хирургии...
 
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