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Впервые в Беларуси провели операцию Damus-Rastelli
Белорусские хирурги впервые провели редкую и очень сложную операцию Damus-Rastelli ребенку, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.
"В РНПЦ детской хирургии впервые в Республике Беларусь и на территории СНГ была выполнена операция Damus-Rastelli ребенку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минздрава.
Общая продолжительность хирургического вмешательства составила практически 14 часов, сердце трехмесячного ребенка было остановлено на 3 часа, однако по прошествии этого времени оно забилось, будучи уже здоровым.
"Обычно пациентам с подобным диагнозом во всем мире проводится многоэтапная хирургическая коррекция, которая заканчивается только к 3-4 годам их жизни, а в ряде случаев и вовсе требуется пересадка сердца", - отметили врачи.
Этот вид хирургической коррекции ВПС является чрезвычайно редким и сложным. Ежегодно по всему миру проводится не более десятка таких операций.
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Белорусские хирурги впервые провели редкую и очень сложную операцию Damus-Rastelli ребенку, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси. "В РНПЦ детской хирургии...
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