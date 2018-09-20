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ГАИ Минска закроет для транспорта участок улицы Ленина 22 сентября

21.09.2018 11:27 — Разное | Интерфакс  
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В связи с проведением 22 сентября мероприятий в рамках "Дня без автомобиля" Госавтоинспекция ограничит движение в центре Минска.

С 06.00 до 24.00 на участке по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова будет закрыто движение транспорта в обоих направлениях. ГАИ организует объезд по улице Энгельса на участке от улице Кирова до улицы Маркса, а также по другим прилегающим улицам.

ГАИ Минска закроет для транспорта участок улицы Ленина 22 сентября

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с проведением 22 сентября мероприятий в рамках "Дня без автомобиля" Госавтоинспекция ограничит движение в центре Минска. С 06.00 до 24.00 на участке по улице...
 
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