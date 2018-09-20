ГАИ Минска закроет для транспорта участок улицы Ленина 22 сентября

В связи с проведением 22 сентября мероприятий в рамках "Дня без автомобиля" Госавтоинспекция ограничит движение в центре Минска.

С 06.00 до 24.00 на участке по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова будет закрыто движение транспорта в обоих направлениях. ГАИ организует объезд по улице Энгельса на участке от улице Кирова до улицы Маркса, а также по другим прилегающим улицам.



