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Иск Порошенко к Би-Би-Си не угрожает имиджу Украины, считает глава МИД

21.09.2018 11:14 — Разное | Интерфакс  
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Оспаривание президентом Украины Петром Порошенко в судах информации о плате за его встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, распространенной британской медиакорпорацией Би-Би-Си, не будет иметь никаких имиджевых рисков для Киева, считает министр иностранных дел республики Павел Климкин.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала "1+1", будут ли у Украины имиджевые риски в связи с намерениями П.Порошенко подать в суд на Би-Би-Си, П.Климкин сказал: "Для Украины, конечно, нет".

"В судах защищать себя может каждый, суды для того и существуют", - отметил он.

По информации ряда СМИ, П.Порошенко уже подал в суд на Би-Би-Си за клевету. Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В мае 2018 года в администрации президента Украины заявили: "Считаем, что распространенная откровенная дезинформация (об оплате встречи Порошенко с Трампом - ИФ) является частью фейковой кампании по дискредитации украино-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США".

В ведомстве утверждали, что встреча президентов в июне 2017 была организована исключительно по официальным дипломатическим каналам, в том числе посольством Украины в США.

 
 
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Оспаривание президентом Украины Петром Порошенко в судах информации о плате за его встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, распространенной...
 
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