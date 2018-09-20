Милиция разыскивает мужчину, который попросил книгу замечаний и предложений в столичном общепите и унес ее с собой

Неизвестный мужчина 30 июля 2018 года около 17.20 попросил книгу замечаний и предложений в ресторане быстрого питания Burger King, расположенном в торговом центре "Дана Молл" (ул. Мстиславца,11), а в итоге унес ее с собой, сообщила официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные.

Был одет в белую рубашку, белые короткие шорты, белые кроссовки. На левой руке носит наручные часы с черным циферблатом и браслетом. На плече сумка.





Если вам что-либо известно мужчине на фото либо вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем, обратитесь в Первомайское РУВД Минска лично, либо по телефонам: +375 17 280-02-02, +375 29 179-40-45 либо 102.

Конфиденциальность гарантируется.