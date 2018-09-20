В Танзании при крушении парома на озере Виктория погибли около 80 человек

Жертвами крушения парома на озере Виктория в Танзании стали не менее 79 человек, сообщают в пятницу местные СМИ.

Паром потерпел крушение накануне, на его борту находились более 100 пассажиров, 37 из которых удалось спасти. Поиски выживших продолжаются.

О причинах крушения парома пока не сообщается.