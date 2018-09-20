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Беларуськалий увеличил проектную мощность Петриковского ГОКа в 1,5 раза, добыл первую руду

21.09.2018 10:44 — Разное | Интерфакс  
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ОАО "Беларуськалий" добыло первую калийную руду на строящемся Петриковском ГОКе (Гомельская обл.), который является крупнейшим инвестпроектом предприятия стоимостью более $1,5  млрд.

"На Петриковском горно-обогатительном комплексе вскрыт калийный горизонт, добыта первая руда. К этому событию шли, начиная с 2012 года", - сказано в сообщении "Беларуськалия", где начало добычи на ГОКе названо "важным историческим событием".

"Проектная мощность Петриковского ГОКа составляет не менее 1,5 млн тонн хлорида калия в год. Однако при существующих технологиях предприятие способно увеличить выпуск удобрений до 2,2 млн тонн и более", - подчеркивают на предприятии.

Генеральный директор "Беларуськалия" Иван Головатый в конце августа сообщал, что строительство Петриковского ГОКа завершено почти на 70%. Он подтвердил, что новый ГОК начнет промышленную добычу калийной соли в 2019 году.

"Беларуськалий" (на 100% принадлежит государству) является одним из крупнейших производителей хлоркалия в мире. Общий объем производства калийных удобрений в 2017 году превысил 11,5 млн тонн, объем добычи руды составил более 50 млн тонн.

Предприятие функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская обл.) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.

"Беларуськалий" ведет строительство ГОК на Петриковском месторождении (Гомельская область), балансовые запасы калийных солей которого составляют 1,8 млрд тонн, что позволяет вести добычу в течение 100 лет. Стоимость проекта оценивается в $1,5-1,7 млрд. В декабре 2018 года планируется начало строительства Дарасинского рудника мощностью 8 млн тонн руды в год для поддержания сырьевой базы третьего рудоуправления.

Предприятие экспортирует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.

 
 
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ОАО "Беларуськалий" добыло первую калийную руду на строящемся Петриковском ГОКе (Гомельская обл.), который является крупнейшим инвестпроектом предприятия...
 
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