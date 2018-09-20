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Порошенко подал иск к Би-би-си за статью об оплате встречи с Трампом
21.09.2018 11:51 — Разное | Ежедневник
Президент Украины Петр Порошенко обвинил в клевете британское Би-би-си и подал иск в суд.
Как сообщает
Адвокаты Порошенко заявили, что данное утверждение наносит вред "чести и достоинству" украинского руководителя. Также текст статьи наносит урон имиджу Порошенко, поскольку на Украине он проводит антикоррупционную политику, утверждают адвокаты истца.
Статья появилась в мае 2018 года и до сих пор доступна на сайте BBC, представители СМИ отказались комментировать иск.
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Президент Украины Петр Порошенко обвинил в клевете британское Би-би-си и подал иск в суд.
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