Порошенко подал иск к Би-би-си за статью об оплате встречи с Трампом





Президент Украины Петр Порошенко обвинил в клевете британское Би-би-си и подал иск в суд.

Как сообщает The Telegraph , поводом обратиться в суд стала статья британского СМИ, в которой утверждается, что глава Украины тайно заплатил за организацию одной из встреч с президентом США Дональдом Трампом около 400 тысяч долларов. Также в статье утверждалось, что, несмотря на оплату, встреча с Трампом продлилась всего несколько минут и ограничилась недолгим разговором и рукопожатием, хотя Порошенко рассчитывал на более длительные переговоры. Встреча состоялась в 2017 году.

Адвокаты Порошенко заявили, что данное утверждение наносит вред "чести и достоинству" украинского руководителя. Также текст статьи наносит урон имиджу Порошенко, поскольку на Украине он проводит антикоррупционную политику, утверждают адвокаты истца.

Статья появилась в мае 2018 года и до сих пор доступна на сайте BBC, представители СМИ отказались комментировать иск.