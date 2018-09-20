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Danone за год заработал на белорусском молоке 180 миллионов долларов
21.09.2018 11:51 — Разное | Ежедневник
фото: Sputnik Беларусь
Аналитическая компания Streda Consulting посчитала выручку крупных белорусских компаний в молочной отрасли.
Подсчеты агентства говорят, что за год выручка ТНК Danone белорусских активов составила 180 млн долларов, пишет
Согласно данным Streda, производительность переработки производства равна 450 тонн в сутки. По доходу и мощности Danone оказался на четвертом месте в Беларуси.
Лидирующую позицию в данном рейтинге заняла компания «Савушкин», которая принадлежит Александру Мошенскому. Выручка за прошлый год составила 457 миллионов долларов. Мощность переработки доходит до 3 тыс. тонн в сутки.
К слову, данная аналитическая компания принадлежит российскому бизнесмену Андрею Даниленко и бывшему советнику министра сельского хозяйства России Артему Белову.
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Аналитическая компания Streda Consulting посчитала выручку крупных белорусских компаний в молочной отрасли.
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