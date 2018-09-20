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Автор нашумевшего трека "Розовое вино" приедет в Минск с сольным концертом

21.09.2018 11:51 — Разное | Tut.by  
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Федор Инсаров, он же Feduk — московский музыкант — приедет в Минск, чтобы спеть «Розовое вино», «Хлопья летят наверх» и не только. 8 ноября в клубе Prime Hall состоится сольный концерт.


Feduk (Федук, настоящее имя Федор Инсаров) — московский рэп-исполнитель, громко заявивший о себе после выхода трека «Розовое вино», записанного совместно с рэпером Элджеем. Он стал музыкальным событием 2017 года, заняв почетное место в десятке хит-парадов, собрав множество просмотров в YouTube.

Творческая биография Федора Инсарова — пример целеустремленности и любви к профессии. Идея его альбома — желание сделать ощущение лета постоянным, рассказать о разбитом сердце и вновь обретенной любви.

Исследуя разные стили и наращивая аудиторию, Feduk продолжает оставаться одним из самых популярных артистов. 8 ноября минчане смогут услышать его в клубе Prime Hall.

Цены: 45 рублей — танцпол (первые 250 билетов)

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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8 ноября в клубе Prime Hall состоится сольный концерт Feduka.
 
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