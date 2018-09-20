Ложку в рот, помаду в сумку. Правила этикета, которые нарушают почти все

Каждый день обычный человек нарушает массу правил этикета, даже не подозревая об этом. Какие из них все-таки стоит выучить раз и навсегда, чтобы не попадать в неловкую ситуацию, рассказывает педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Держим крепко

Держите бокал исключительно за ножку. Если он большой, а иногда такие подают под воду или красное вино, тогда можно прихватить его слегка пальцами около самой чаши, иначе вам просто будет неудобно. Когда речь идет о коньячной рюмке, ножку располагают между средним и безымянным пальцами. А вот обхватывать двумя пальцами рюмку водки, отставляя мизинец — дурной тон.

Прячем помаду

Некоторые дамы считают нормальным краситься в общественных местах. Ни в коем случае так не делайте! Даже если вы увидели зеркало рядом с гардеробом (в театре, кино и т.д.) — это не повод доставать помаду и другое содержимое косметички. Максимум, что вы можете сделать — слегка поправить прическу, не расчесываться, а именно поправить. Это две разные вещи. Все манипуляции с макияжем и волосами оставьте для туалетной комнаты.

Не «тыкаем»

Право инициировать переход на «ты» в общении всегда принадлежит старшему по этикету. А старшим является женщина. Что это означает: когда речь идёт о пожилой даме и девушке, то именно она первая имеет право предложить перейти на «ты». Когда мы говорим о мужчине и женщине, только женщина предлагает перейти на «ты». Но если речь идет о свидании, подобное предложение должно исходить от мужчины.

Ложку в тарелку

Доев суп, оставьте ложку в тарелке, чтобы не запачкать скатерть. Для тех, кто искренне думает: «Я ее лучше хорошенько оближу, а потом аккуратненько оставлю на столе», замечу — такие вещи в принципе непозволительны в приличном обществе. Вообще, суп нужно есть правильно. Во-первых, нельзя засовывать ложку в рот полностью, ее надо только перекидывать, опираясь на нижнюю губу. Во-вторых, подносите прибор к губам, не узким носиком, а широкой стороной.



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Сумку с глаз долой

Держать дамскую сумку на коленях уместно, если вы сидите на вокзале или в общественном транспорте. Никогда не ставьте ее на стол, даже если речь идет об офисе. Идеальное место для вашего аксессуара — пол или стул. Что касается последнего, вы должны повесить на него сумку, а вот прятать ее у себя за спиной нежелательно. Делать так можно только в том случае, если нет никакой возможности поставить ее на пол или она там кому-то мешает.

Помада на губах, а не на бокале

Оставлять следы губной помады на бокале нельзя, однако это не значит, что нужно стирать макияж при помощи тканевой салфетки. Воспользуйтесь для этого бумажным аналогом, только не выворачивайте его потом на всеобщее обозрение, а просто уберите, не привлекая внимания окружающих.

Если такой возможности нет, очень аккуратно обращайтесь с бокалом. Слегка оближите губы, прежде чем будете что-то пить, это поможет избежать явных отпечатков. А вообще возьмите за правило пользоваться стойкой помадой, либо обходиться без нее в таких ситуациях.

Помогаем корректно

Если вы видите, что у незнакомой девушки порвались колготки или у какого-то мужчины чуть расстёгнута ширинка, и вам хочется сказать человеку об этом, помните, что предпочтительнее делать такого рода замечания людям одного пола. Иначе вы можете просто поставить их в неловкое положение. Безусловно, если ситуация критическая, иногда можно нарушить данное правило. Тогда сообщите о проблеме тихо. Вы даже можете прийти человеку на помощь. Но опять же не забывайте о чувстве такта: «У вас сзади грязь на пиджаке, позвольте я вам помогу». Запомните: сначала мы спрашиваем разрешения и только потом начинаем действовать, а не наоборот. Это же ребенок! Правила этикета для тех, у кого есть дети

Воспитываем детей

Когда в транспорт заходит ребенок, это не означает, что всем нужно срочно уступать ему место. Дети — будущие мужчины и женщины, которых тоже надо воспитывать. На самом деле на этот счет все правила четко прописаны, просто мы не обращаем на них внимания. Например, в том же самом метро нам постоянно говорят: «Уступайте места инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми». А «пассажир с ребенком» — это тот, кто держит свое чадо на руках. Конечно, если в транспорте давка, лучше уступить место, здесь уже не до воспитания будущего поколения.



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Встаем с любимого кресла

Забудьте о привычке пожимать друг другу руки сидя. Рукопожатие подразумевает, что вы обязательно должны встать. Даже если сильные мира сего, как например, господин Трамп, позволяют подобные вольности — а он действительно очень любит нарушать эту статью этикета — не нужно слепо за ним повторять.

Также не протягивайте руку собеседнику через стол, кресло, порог или любое другое препятствие. Не поленитесь потратить свои бесценные 30 секунд и выйти из-за стола. Иначе ваш жест будет выглядеть так же, как если бы вместо «спасибо» вы написали «спс».

Интимные вещи

Ковырять на людях в носу или чесать ухо, засовывая в него пальцы — неприлично. Если вам кажется, что окружающие не обращают на это никакого внимания, вы заблуждаетесь. Все всё прекрасно видят, а когда вы своими руками потом беретесь, например, за поручень в транспорте, то приходят в ужас.

Рюкзак и транспорт

Входя в транспорт, обязательно снимайте рюкзак! Проявляйте уважение к окружающим.

Гости и халат

Халат можно надевать в нескольких случаях: когда женщина приводит себя в порядок, для прохода из спальни в ванную или обратно, или когда утром вы пьёте кофе в одиночестве или с очень близким человеком. Встречать в таком виде гостей категорически запрещено.