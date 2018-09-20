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Ищите желтый автобус. По Полоцку и Новополоцку ездит «пятерка» с бесплатным wi-fi
21.09.2018 — Разное | Новости Полоцка
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В общественном транспорте Полоцка и Новополоцка появился бесплатный Wi-Fi. Об этом gorod214.by рассказал подписчик нашего канала в
В новополоцком АТП №6 подтвердили, что бесплатный интернет MTS Free теперь доступен пассажирам общественного транспорта. Но всего в одном автобусе маршрута №5 из Полоцка в Новополоцк и обратно. Автобус желтого цвета, так что его легко обнаружить.
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> В общественном транспорте Полоцка и Новополоцка появился бесплатный Wi-Fi. Об этом gorod214.by рассказал подписчик нашего канала в Телеграм Константин...
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