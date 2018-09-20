Ищите желтый автобус. По Полоцку и Новополоцку ездит «пятерка» с бесплатным wi-fi

В общественном транспорте Полоцка и Новополоцка появился бесплатный Wi-Fi. Об этом gorod214.by рассказал подписчик нашего канала в Телеграм Константин Щербицкий.





В новополоцком АТП №6 подтвердили, что бесплатный интернет MTS Free теперь доступен пассажирам общественного транспорта. Но всего в одном автобусе маршрута №5 из Полоцка в Новополоцк и обратно. Автобус желтого цвета, так что его легко обнаружить.

«Пока это экспериментальный рейс. В других автобусах бесплатный Wi-Fi если и появится в ближайшее время, то только в тех, которые курсируют между двумя городами», – пояснили в автобусном парке.





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