Беларуские врачи во время операции остановили младенцу сердце на три часа

В РНПЦ детской хирургии провели операцию, которую в год по всему миру делают около десяти раз, – Damus-Rastelli ребенку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца. В Беларуси эту операцию провели впервые, пишет TUT.by с ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Обычно детей с таким диагнозом лечат в несколько этапов и окончательно избавляют от заболевания только в возрасте трех-четырех лет. Иногда детям нужна пересадка сердца. А операцию Damus-Rastelli, которая избавляет от порока, сделали трехмесячному ребенку за 14 часов. Сердце малыша даже остановили на три часа.

Такая хирургическая коррекция врожденного порока сердца – невероятно редкая и сложная. Ежегодно по всему миру проводят не больше десяти таких операций. При этом в Беларуси каждый год рождается 1000-1200 детей с пороками сердца. В среднем по мире на сто тысяч новорожденных у 800-900 есть порок сердца.

РНПЦ детской хирургии – единственный центр в Беларуси, который занимается коррекцией врожденных пороков сердца. Как при помощи открытых операций, так и менее инвазивных.