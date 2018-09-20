Виталий Гурков открыл свой боксерский зал и позвал гостей. Как это выглядело в соцсетях

12-кратный чемпион мира по тайскому боксу и солист Brutto Виталий Гурков открыл свой боксерский зал, пишет «Радыё Свабода». И кто туда только не пришел в гости – Naviband, Nizkiz, Мелитина Станюта, мастер спорта по художественной гимнастике Стэфания Манахова, другие тренеры по боксу.

В зале Гуркова будут учить разным видам бокса: тайский, классический, кикбоксинг, фитбокс. По словам спортсмена, зал небольшой и рассчитан на персональные тренировки и занятия в группах до 10-12 человек. «Во-первых, этот зал я буду использовать как свою тренировочную площадку. Надоело ездить по залам Минске и искать, где можно готовиться», – сказал Гурков.

В зал будут набирать детские группы. Гурков хочет, чтобы занятия для них были бесплатные или дешевле, чем в среднем по Минску – решат на тренерском совете. По словам спортсмена, сейчас в столице месячный абонемент на 12 занятий стоит от 70 до 90 рублей: «Мне бы хотелось, чтобы индивидуальными группами и персональными занятиями поддерживался именно детский спорт. Также нужно, чтобы был детский фидбэк. Но понятно, что никто никого без желания и подготовки на соревнования выставлять не будет», – говорит Гурков.

Также спортсмен сказал, что обычно в группах занимаются по 25-30 человек с одним тренером. Так работать очень тяжело и не хватает внимания тренера, поэтому Гурков обещает, что в новом зале на занятиях будет не больше 10-12 человек, с которыми занимается два тренера. «Человек будет изучать все техники бокса, чтобы улучшать свои физические кондиции», – сказал Гурков.