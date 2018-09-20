Устанавливаются потерпевшие. Лжесвященник «снимал порчу»





Сотрудниками УУР УВД Брестского облисполкома совместно с сотрудниками УУР ГУВД Мингорисполкома в столице задержан лжесвященник «отец Александр».

Мужчина обманным путем, под предлогом снятия порчи, а также строительства храмов завладевал денежными средствами и ювелирными изделиями граждан.

Известно, что свои противоправные действия «отец Александр» осуществлял на всей территории Республики Беларусь.

Граждан, пострадавших от действий гражданина (на фото), просим обращаться в милицию по телефону 102.

Подготовила

Анастасия ПОКРОВСКАЯ