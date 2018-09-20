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В Брест едет "Монпелье". 8 звезд французского клуба, которые "светят" ярче всех

21.09.2018 12:24 — Разное | Tut.by  
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В субботу, 22 сентября, БГК имени Мешкова принимает в «Виктории» французский «Монпелье». Брестская команда сразится во 2-м раунде Лиги чемпионов с действующим победителем турнира. ЕГФ определила это событие Match of the week.


Фото: ehfcl.com

Накануне события — немного о «звездных» именах в составе французов. Начнем с главного — с тренера.

Патрис Канайе — это уже легенда. Специалист трудится в «Монпелье» с 1994 года — без малого четверть века.


Фото: beIN SPORTS

Любопытно, что весь набор титулов команды случился исключительно и только под его чутким руководством. Загибаем пальцы: две победы в Лиге чемпионов, 14 чемпионств, 13 побед в Кубке Франции, 10 Кубков французской лиги и три трофея чемпионов.

Далее под определение «легендарный» попадает, конечно же, разыгрывающий Микаэль Гигу. Нынешний капитан «Монпелье» тоже из той обоймы, которая брала первый лигочемпионский титул в 2003-м.


Фото: XSPORT.ua

Помимо клубных завоеваний, Гигу разжился всевозможными драгметаллами высшей пробы и в составе сборной Франции: выиграл две Олимпиады, четыре чемпионата мира, три титула чемпиона Европы. И все это время оставался в клубе главной опорой Канайе.

Кроме новоиспеченных победителей Лиги чемпионов состав «Монпелье» богат и другими игроками с титулами. Это чемпионы мира и Европы вратарь Венсан Жерар, правый угловой Валентин Порт, и левый угловой Матье Греббиль. Все эти ребята в составе сборной Франции становились и вице-чемпионами последней Олимпиады в Рио.

Говоря о «звездах» «Монпелье, конечно же, вспоминаем и двукратного победителя Лиги чемпионов, вице-чемпиона Европы-2004 и бронзового призера чемпионата мира-2017 словенца Вида Кавтичника, новобранца клуба, вице-чемпиона Европы-2018 линейного Фредерика Петтерсона, MVP минувшего лигочемпионского «Финала четырех» аргентинского разыгрывающего Диего Симонета

Покорить вместе с БГК такое «созвездие» — чем не стимул для болельщиков наведаться в субботу в «Викторию»? Начало матча в 19.30.


Фото: БГК имени Мешкова
 
 
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В субботу, 22 сентября, БГК имени Мешкова принимает в "Виктории" французский "Монпелье". Брестская команда сразится во 2-м раунде Лиги чемпионов с действующим...
 
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