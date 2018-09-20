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Фирменный магазин Xiaomi снова предложил скидки до 30% на три дня
Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — предложил скидки до 30% на ряд гаджетов производителя. Подобную акцию магазин уже
На сайте xistore.by сказано, что количество акционного товара ограничено. Предложение действует три дня — 21, 22 и 23 сентября. Полный список товаров со сниженной ценой
Например, смартфон
Цена фитнес-браслета
Смотрите, сколько в интернет-магазинах стоят популярные смартфоны Xiaomi:
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Предложение действует 21, 22 и 23 сентября.
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