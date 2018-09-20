Фирменный магазин Xiaomi снова предложил скидки до 30% на три дня

Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — предложил скидки до 30% на ряд гаджетов производителя. Подобную акцию магазин уже проводил в конце августа.



Фото: Reuters

На сайте xistore.by сказано, что количество акционного товара ограничено. Предложение действует три дня — 21, 22 и 23 сентября. Полный список товаров со сниженной ценой насчитывает несколько десятков устройств.

Например, смартфон Redmi S2 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти подешевел на 20%, до 479 рублей 20 копеек. Мощнейший Pocophone F1 отдают на 15% дешевле — его новая стоимость равняется 896 рублям и 75 копейкам. Скидку в 15% также предлагают на Mi A2 , Mi A2 Lite , Mi Mix 2S , Redmi 6 , Redmi 6A и Redmi Note 5 .

Цена фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3 также снизилась на 20%, до 87 рублей 20 копеек. На такую же скидку можно рассчитывать, например, и при покупке смарт-часов Amazfit Bip (183 рубля 20 копеек). Внешний аккумулятор Mi Power Bank 10000 подешевел до 58 рублей 40 копеек (минус 20%), а ноутбук Mi Book Air 13,3 (2018) продается за 2567 рублей (минус 15%).

Смотрите, сколько в интернет-магазинах стоят популярные смартфоны Xiaomi: