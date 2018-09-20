Интересные факты об автомобильной резине

Автомобилем сейчас никого не удивить. А у каждого автомобиля есть колеса, которые оснащаются шинами. И все автовладельцы дважды в год, готовя свои машины к предстоящему сезону, меняют на своих колесах резину: весной – с «зимней» на летнюю, осенью – наоборот.Резина и немного истории

Резиной называется вулканизированный каучук. Технологию вулканизации открыл в 1844 г., изобретатель Ч. Гудьир. До этого каучук находил весьма ограниченное применение, но вулканизированную резину почти сразу стали использовать во множестве отраслей. В частности, именно из неё стали делать камеры и покрышки для колес велосипедов, а позже, и автомобилей. Накачивать велосипедные шины воздухом первым додумался Дж. Данлоп и даже запатентовал свое изобретение, но позже (в результате судебной тяжбы) его патент был аннулирован. Так что официальным изобретателем пневматических шин является А. Мишлен. Первый успешный опыт по оснащению пневматическими шинами колес автомобиля поставил в 1911 году Ф. Штраус.

1. Квадратные колеса