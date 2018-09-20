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Интересные факты об автомобильной резине
21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Автомобилем сейчас никого не удивить. А у каждого автомобиля есть колеса, которые оснащаются шинами. И все автовладельцы дважды в год, готовя свои машины к предстоящему сезону, меняют на своих колесах резину: весной – с «зимней» на летнюю, осенью – наоборот.Резина и немного истории
1. Квадратные колеса
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Автомобилем сейчас никого не удивить. А у каждого автомобиля есть колеса, которые оснащаются шинами. И все автовладельцы дважды в год, готовя свои машины к...
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