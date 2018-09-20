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КАК СТАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ: 10 заповедей ухоженной женщины…
21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Существует 10 заповедей ухоженной женщины, знать которые всем не помешает.
Хотя, конечно, представления о женской привлекательности у всех разные. И прежде всего — у самих женщин.
К примеру, секс-символ-на-все-времена М.Монро свято верила: «В Девушке должны быть красивы две вещи — это Взгляд и Губы, потому что взглядом она может влюбить, а губами доказать, что любит».
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Существует 10 заповедей ухоженной женщины, знать которые всем не помешает. Хотя, конечно, представления о женской привлекательности у всех разные. И прежде всего —...
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