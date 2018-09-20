КАК СТАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ: 10 заповедей ухоженной женщины…

Существует 10 заповедей ухоженной женщины, знать которые всем не помешает.

Хотя, конечно, представления о женской привлекательности у всех разные. И прежде всего — у самих женщин.

К примеру, секс-символ-на-все-времена М.Монро свято верила: «В Девушке должны быть красивы две вещи — это Взгляд и Губы, потому что взглядом она может влюбить, а губами доказать, что любит».