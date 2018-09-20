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Как хозяйке сэкономить? Хитрим с содой.

21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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1. Не платите за дорогой смягчитель для мяса – это та же наша сода, но в фантике красивом. Вам нужно, чтобы мясо быстро прожарилось-протушилось, да еще чтобы мягким было? Губа не дура, все хотят эдак-то. Что делаем? Натерли кусок содой и на несколько часов в холодильник. Перед готовкой я замачиваю мясо в проточной воде, удаляю остатки соды, чтобы их на дух не было. Даже старую воловину таким манером можно под телятинку молодую скосить.

2. Как проверить соду на годность? Если вы погасили соду уксусом, и при этом шипучка идет вяленькая, значит, сода выдохлась. (Но не выбрасывайте вон: насыпьте на дно помойного ведра, пусть и этот остаток еще поработает на благо.) Запечатанная пачка соды живет 18 месяцев, открытая всего 6. Не ленитесь заменить на свеженькую и читайте срок годности на пачке.

3. Мыть фрукты и овощи я советую в содовой воде – сода доберется туда, куда вода не способна. Не хотите, чтобы у рыбы оставался неприятный рыбный запах? 2 чайные ложки соды на литр воды и полотенцем или салфеткой в этом растворе закутайте вашу рыбину или куски филе. На часок в холодильник. Сполоснули, и вперед. Ваши омлеты будут пышнее, если соды на кончике ножа дадите, а ускорить варку бобов, фасоли также поможет сода. Кроме того, когда вы слопали ваш чили, кашу ли гороховую или лобио, не будет вас, pardon ma Franсais, пучить.

 
 
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1. Не платите за дорогой смягчитель для мяса – это та же наша сода, но в фантике красивом. Вам нужно, чтобы мясо быстро прожарилось-протушилось, да еще чтобы мягким...
 
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