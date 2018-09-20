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Простые и гениальные хитрости для уборки дома!
21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
1. Очищаем самые грязные предметы в ванной.
Мочалки замачиваем на час в горячей воде и уксусе в пропорции 1:1. Затем хорошо промываем чистой водой и сушим.
2. Моем до белизны ванну.
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1. Очищаем самые грязные предметы в ванной. Старая шторка для ванной будет выглядеть, как из магазина, если все грязные участки и даже места с желтизной и плесенью...
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