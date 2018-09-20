Простые и гениальные хитрости для уборки дома!

1. Очищаем самые грязные предметы в ванной.

Старая шторка для ванной будет выглядеть, как из магазина, если все грязные участки и даже места с желтизной и плесенью промыть раствором, состоящим в равных частях из перекиси водорода и воды.

Чтобы очистить зубные щетки от микробов, замачиваем их на час в уксусе. Затем хорошо моем под проточной водой.

Мочалки замачиваем на час в горячей воде и уксусе в пропорции 1:1. Затем хорошо промываем чистой водой и сушим.

2. Моем до белизны ванну.

От известкового налета, желтых пятен и серой поверхности хорошо помогает перекись водорода. Распыляем ее при помощи пульверизатора на поверхность ванны, оставляем на полчаса и затем хорошо смываем теплой водой.