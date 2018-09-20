Привидения ирландского замка Малахайд

Многие старинные здания имеют собственных привидений. Одни тихие и безопасные, другие – шумные, а третьи доставляют неприятности посетителям. В ирландском замке Малахайд насчитывается более пяти призраков, но само здание большое и в нем найдется собственный уголок для каждого призрака.

О замке и его владельцах

Строение, окруженное густым лесом, основано Ричардом Таболтом. Рыцарь был сопровождающим Генриха II, от которого получил в личное распоряжение гавань и земли, именуемые Малахайд. Основан замок примерно в 1185 году.