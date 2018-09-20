В Слуцком районе женщина погибла под колесами «Жигулей»

Возле деревни Шищицы Слуцкого района поздним вечером 20 сентября автомобиль «Жигули» насмерть сбил женщину. Личность погибшей устанавливается.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 23.35 на автодороге Минск — Микашевичи, недалеко от деревни Шищицы Слуцкого района. «Жигулями», автомобилем марки ВАЗ 21011, управлял 48-летний житель Лунинецкого района Брестской области. Мужчина ехал со стороны Микашевичей в направлении Слуцка. Пострадавшая погибла.

Елена Соколова отметила, что пешеход, которой на вид около 30 лет, не была обозначена световозвращающими элементами. И, по предварительной версии, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Личность погибшей, ее состояние на момент наезда, а также обстоятельства трагедии устанавливает Слуцкий районный отдел Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».