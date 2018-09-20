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Премьеру фильма "Жизнь после жизни" покажут на фестивале "Зов Полесья"

21.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Премьеру фильма "Жизнь после жизни" покажут на фестивале "Зов Полесья"

Премьера фильма "Жизнь после жизни" Дмитрия Астрахана состоится на международном фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья" в Петриковском районе 22 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в репертуарном отделе КУП "Гомельвидеопрокат".

Презентация совместного проекта "Беларусьфильма" и российской компании МАВР пройдет на тематической площадке "Кино на траве" международного форума. Гости фестиваля "Зов Полесья" первыми увидят мелодраму "Жизнь после жизни", съемки которой проходили в Минске. Презентует новинку представитель Национальной киностудии Юрий Игруша. Сценарий фильма уже назван победителем конкурса кинопроектов, который проводился Министерством культуры Беларуси. Премьерный показ под открытым небом запланирован на 18.40.

"Это не единственный сюрприз, который мы подготовили для гостей фестиваля. Необычен и сам формат проведения киносеанса. На площадке, приближенной к эпицентру фестивального действа, установим большой экран. Разместиться наши зрители смогут в удобных мягких креслах типа "груша", - рассказали организаторы. Рядом появится небольшой городок аттракционов и батут для детей, будет работать выездная торговля.

В репертуарный план необычного киносеанса вошли как мультфильмы для детей, так и тематические киновидеокартины о Полесье, художественные фильмы. Начнется программа в 18.00 с викторины для самых маленьких зрителей "Знатоки мультиков", далее - демонстрация мультфильмов производства "Беларусьфильм", а сразу после премьеры "Жизни после жизни" - документальные хроники "Дудар", "Чырачка", "Тканiна жыцця" и "Куклы-берагiнi".

По словам организаторов, все показы пройдут в дружеской обстановке, на свежем воздухе и под звездным небом бесплатно. Завершится "Кино на траве" в 22.00.


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Теги: Минск
 
 
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Премьера фильма "Жизнь после жизни" Дмитрия Астрахана состоится на международном фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья" в Петриковском районе...
 
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